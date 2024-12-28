İstanbul'da Sahte Alkol Denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üretimine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ele geçirilen 17 ton 'sahte alkol' İstanbul Emniyeti binası bahçesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uygulaması yaptı. Sahte alkol üretimi yapan yerlere yönelik 39 ilçede operasyonlar gerçekleştirildi. Son 20 gün içinde 39 ilçede yapılan denetimlerde satışa hazır çok miktarda 'sahte alkol' ele geçirildi. Ele geçirilen 17 ton sahte alkol, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ana binasının bahçesinde sergilendi.

Fatih'te ekiplerin yaptığı operasyonda ele geçirilen kaçak ürünler de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Konu ile ilgili basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için 7/24 sokaklardayız. Emniyet teşkilatımız, çeşitli ilçelerimizde bugün 39 ilçemizde özellikle yaklaşan yılbaşı münasebetiyle halk sağlığını tehdit eden, kaçak alkol üreten ve satan yerlere yönelik denetimler ve uygulamalar yapacaktır. Son 20 gün içerisinde yaklaşık 17 ton bu şekilde kaçak alkol üreten yerlere yönelik yaptığımız operasyonlarda kaçak alkol ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarımızın sonucunda 17 şahsa işlem gerçekleştirilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu tip yerlere karşı da mutlaka mücadelemiz sürecektir" dedi. - İSTANBUL