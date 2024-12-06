İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 28 bin 400 litre sahte alkol ve 9 şüpheli yakalandı.

06.12.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte alkol üretimine karşı düzenlenen "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının anlaşılmasının üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Türk lirası değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
14:37 Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay evleniyor İşte müstakbel eşi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay evleniyor! İşte müstakbel eşi
14:34 Bir kent diken üstünde Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi Bir kent diken üstünde! Tavuk dönerden 47 kişi zehirlendi
14:24 Tarkan’ın Büyücü Gosha’sı Eva Bender’in son hali Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender'in son hali
14:19 Türkiye’den Almanya’ya döner tokadı Türkiye'den Almanya'ya döner tokadı
14:13 Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama’da böyle kovaladı Silahlı muhalifler, rejime ait araçları Hama'da böyle kovaladı
14:10 ÖTV’siz araç yönetmeliği değişti Uymayanlara büyük ceza var ÖTV'siz araç yönetmeliği değişti! Uymayanlara büyük ceza var
13:52 ’’Asgari ücret 30 bin lira olsun’’ diyen Özgür Özel formülünü açıkladı ''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı
13:35 Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 09:31:36. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.