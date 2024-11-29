İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Geniş Video İzle

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Zehirlenen diğer 8 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken suçüstü yakalanan bir kişi tutuklandı.

29.11.2024 17:10  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Ümraniye, Fatih ve Şişli'de sahte içkiden zehirlenenlerden 7'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken 8'inin tedavileri devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bugün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile bir kişi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Şentürk, Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan'ın ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

12 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zehirlenenlere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalar neticesinde tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre K, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

EĞLENCE MEKANLARINA SAHTE İÇKİ BASKINI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul\'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7\'ye yükseldi
Kaynak: DHA

Sahte İçki, Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ilyas erduran:
    içmeseniz olmazmı ne zevk var bu illette iki cihana murt gittiniz yazık... 3 2 Yanıtla
  • Cem Uysal:
    İktidar bu günahları nasıl ödeyecek yap alkole sigaraya zam akşamcılar ne yapsın ucuz diye sahte içki alıyorlar 1 2 Yanıtla
  • Hasan Gulen:
    isabet olmuş 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:17 Memur kanunu değişiyor İşte TBMM’ye sunulan teklif Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte içki faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.