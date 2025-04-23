İstanbul'da Silahlı Saldırılara 11 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Silahlı Saldırılara 11 Gözaltı

Büyükçekmece ve Şişli'de iki ayrı silahlı saldırıyla ilgili 11 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı.

23.04.2025 09:37
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İstanbul Büyükçekmece'de devriye görevi yapan polis ekiplerine saldıran ve Şişli'de bir kişiyi silahla vuran birbirinden bağımsız iki ayrı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheli yakalandı. Saldırganların 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 17 Mart ve 17 Nisan tarihlerinde biri devriye görevi yapan polis ekiplerine olmak üzere iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Polise saldıran failler olay yerinden motosikletle kaçmış

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, 17 Nisan Perşembe günü Büyükçekmece ilçesinde görev başındaki polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı 5 şüpheli tespit edildi. Saldırganların yakalanması için geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenlendi. Birçok adrese yapılan zincirleme operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganların 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturmada 1 kişinin ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

97 saatlik güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi

Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 17 Mart tarihinde Şişli'de meydana gelen bir başka silahlı saldırının faillerinin peşine düştü. O tarihte bir kişinin silahla vurularak yaralandığı olayın faillerine yönelik 97 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis, bir yandan da saldırının ardından olay yerinde bulunan tabanca ve boş kovanları kriminal incelemeye alarak delil çalışması yaptı. Yürütülen kapsamlı saha çalışmaları ve 97 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda, olayla bağlantısı tespit edilen 6 şüphelinin kimlik bilgileri belirlendi.

Saldırılarla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı şüpheliler yakalandı

Geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı yapılan baskınlarda, saldırıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. 6 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Hangi çetenin üyeleri belli değil

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini tehdit eden çıkar amaçlı organize suç ağlarına karşı yoğun mücadele ederken, İstanbul'da meydana gelen iki ayrı saldırının faillerinin hangi sokak çetesine mensup oldukları ise açıklanmadı.

Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, biri polis ekiplerine olmak üzere farklı tarihlerde Büyükçekmece ve Şişli'de birbirinden bağımsız iki ayrı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam 11 şüphelinin yakalandığı soruşturmada, saldırı anları çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerinde yer alıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Silahlı Saldırılara 11 Gözaltı - Son Dakika

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