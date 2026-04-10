İstanbul\'da Suç Çetesi Operasyonu: 18 Gözaltı

10.04.2026 08:15
Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da, çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak çıkar amaçlı bir çeteye karşı çalışma gerçekleştirdi.

ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE

Ağırlıklı olarak kentin Anadolu Yakası'nda etkinliği tespit edilen, liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda çete üyesi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, çeşitli suçlardan eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 18 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda 97 mermi, 5 tüfek kartuşu ve çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına kişiler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Suç, Son Dakika

