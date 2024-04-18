İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için toplandı
İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar: "Azrailimizi yanımızda taşıyoruz"
İSTANBUL - İstanbul'da yüzlerce taksici Sarıyer'de gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanikyürek için bir araya geldi. İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelen taksicilerin katılımıyla, yol kenarında ölüme terk edilen Yaşar Yanıkyürek'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine getirildi.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. İstanbul'un farklı noktalarında toplanan taksiciler bir araya gelerek Yaşar Yanıkyürek'in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilmesine eşlik etti. Farklı noktalarda toplanan taksiciler Beyoğlu'nda bir araya gelerek konvoy halinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Zincirlikuyu Mezarlığı önünde toplanan taksiciler burada basın açıklaması yaptı.
Konuyla ilgili konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bugün 14.30 sularında Anadolu Yakası'ndan aldığı yolcu ile Avrupa Yakası Sarıyer Tarabya, bizim Madenler dediğimiz bölgede yabancı yolcusu tarafından katledilen Yaşar Yanıkyürek abi için bütün meslektaşları olarak, arkadaşları olarak buradayız. Cenazemizi yalnız bırakmadık. Bu bizim ilk cenazemiz değil, görünene göre son cenazemiz de olmayacak. İki üç ay önce İzmir'de Oğuz Erge kardeşimiz, yaklaşık 9-10 ay önce Yıldıztabya, Gaziosmanpaşa'da Samet Kubiloğlu kardeşimiz, ondan 1 sene öncesine kadar Aydın Altun abimiz, bu ne ilk ne de son. Biz bir an önce yetkililerden taksicilerin can ve mal güvenliği için ivedi bir şekilde çalışma yapmalarını arzu ediyoruz. Bugün Yaşar abi için buradayız, cenazemizi gasilhaneye teslim ettik. Yarın Feriköy Mezarlığında öğle namazına müteakip defnedip son görevimizi yerine getireceğiz ama bunun son olup olmadığını bilmiyoruz. Ne yazık ki evden helalleşerek çıkıyoruz. Bir an önce yetkililerden, kabinli araç ya da başka bir çözüm bekliyoruz. Buna yetkililer, İstanbul'da taksiyi yönlendiren UKOME kurulu karar verecek. Bizler dernekler olarak, daha önce büyükşehir belediyesine bunun müracaatını yaptık. Bu ilk değil son değil. Biz helalleşerek çalışmak istemiyoruz. Bizler huzur, güven içinde çalışmak istiyoruz. Bizler STK'lar olarak sizler için her şeyi yapıyoruz. Bu işin hızlanması için sizlerin de bir an önce müracaatta bulunmanız gerekmektedir. Lütfen bizim sesimizi artık duyun. Lütfen bizi ciddiye alın" ifadelerini kullandı.
"Azrailimizi yanımızda taşıyoruz"
Ölümlerin artık son bulması için yetkililerin önlem almasını isteyen ve evden helalleşerek çıkıyoruz diye belirten Deniz Dündar, "Bugün bu, yarın bir başkası, kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik. Bütün yetkililere, özellikle taksici dostu cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu çığlığımızı, bu haykırışımızı duyun" şeklinde konuştu.
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