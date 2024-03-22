İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-17" operasyonlarında elebaşılığını cezaevinde bulunan Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştığı açıklamasında "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek; döviz ve Türk lirasına el konuldu."
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi - Son Dakika
Adana'da bir kişi, tamirdeki lüks otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip çiğ köfteci ve markete daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çiğ köfteci ve market sahipleri hasarlarının giderilmesini istedi. Kaza sonucunda kimse yaralanmazken, sürücü uykulu olduğunu söyledi.
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 79 adet fişek ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Cesedin kuyumcu Bekir Bozar'a ait olduğu ve alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Şüpheliler olaydan bir gün sonra ihbarda bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan 'evde paketleme işiyle para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelenmek üzere alındı.
İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-17' operasyonlarında Ümit Değirmenci'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının yönettiği suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el konuldu.
İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-17' operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve suç örgütü üyelerinin işlediği suçları açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el konuldu.
Bornova ilçesinde bir hastanenin otoparkında bulunan otomobilin bagajında kuyumcu Bekir Bozar'a ait ceset bulundu. Bozar'ın alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı F.B. tarafından öldürüldüğü belirlenirken firari şüpheli F.B.'nin olaydan bir gün sonra çaldığı altınlarla borçlu olduğu kişilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Yakalanan 15 şüpheli emniyete götürülerek ifadeleri alınacak.
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