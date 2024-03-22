İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi

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İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-17' operasyonlarında elebaşılığını cezaevindeki Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı.

22.03.2024 08:04  Güncelleme: 08:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-17" operasyonlarında elebaşılığını cezaevinde bulunan Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştığı açıklamasında "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.

AV TÜFEKLERİ VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek; döviz ve Türk lirasına el konuldu."

İstanbul\'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci\'nin çetesi çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Bu nedir yahu İstanbul'da hiçmi normal insan kalmadı.herkes bir çeteye bağlı.bundan önceki gereksiz İçişleri bakanı ne iş yapmış ? 18 0 Yanıtla
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