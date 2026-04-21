İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece ilçelerinde tespit edilen 3 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 247 bin 500 adet uyuşturucu Pregabalin etken maddeli sentetik ecza hapla 200 bin adet doluma hazır boş kapsül ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlıların, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - İSTANBUL