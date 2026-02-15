Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı

Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
15.02.2026 21:08
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Haber Videosu

Üsküdar'dan Beşiktaş'a sefer yapan şehir hatları vapurundan denize düşen bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da şehir hatları vapurundan denize düşen vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAPURDAN DENİZE DÜŞTÜ

Olay, Üsküdar'dan Beşiktaş'a sefer yapan bir şehir hatları vapurunda meydana geldi. Akam saat 20.00'de vapura binen bir vatandaş, iddiaya göre vapurdan denize düştü.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Vapurdaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan vatandaş bota alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

