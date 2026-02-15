Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı

İstanbul'da şehir hatları vapurundan denize düşen vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAPURDAN DENİZE DÜŞTÜ

Olay, Üsküdar'dan Beşiktaş'a sefer yapan bir şehir hatları vapurunda meydana geldi. Akam saat 20.00'de vapura binen bir vatandaş, iddiaya göre vapurdan denize düştü.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Vapurdaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan vatandaş bota alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.