İstanbul\'da yağmur iş çıkışı trafiğini kilitledi, yoğunluk yüzde 89\'da kaldı

İstanbul'da yağmur iş çıkışı trafiğini kilitledi, yoğunluk yüzde 89'da kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da gün boyu süren yağmur iş çıkışı saatinde etkisini artırınca trafik yoğunluğu uzun süre yüzde 89'da kaldı. Metrobüs güzergahındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşan vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı; yaşanan trafik çilesi fotoğraflara ve dron görüntülerine yansıdı.
İstanbul'da etkili olan yağış sonrası çileye dönen trafik fotoğraflara yansıdı. Yaşanan trafik çilesi havadan görüntülendi.
İstanbul'da gün boyu devam eden yağmur, iş çıkış saatinde etkisini artırdı. Trafik yoğunluğu ise uzun süre yüzde 89'da kaldı. Metrobüs güzergahında vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluştururken, araçlara binmekte zorlandı. İş çıkış saatinde yağışla birlikte yaşanan trafik çilesi fotoğraflara yansırken, havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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