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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 10 adet cep telefonu, 12 adet sim kartı, 4 adet SSD karta el konuldu.

5 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.