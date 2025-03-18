İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu - Son Dakika
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İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu

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İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Bank Pozitif, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de olduğu 23 şirkete el konuldu. Operasyon kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen Flash Tv'nin sahibi Erkan Kork ve 51 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından 21 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Kork, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve suçlamaların kamuoyunda linç edilmek amacıyla yapıldığını iddia etti.

18.03.2025 11:06
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Yasa dışı bahis operasyonunda Bank Pozitif, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Flash Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 51 şüpheli 14 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 31'i dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden aralarında Erkan Kork'un da olduğu 21'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'na Muhalefet" suçlarından tutuklanan Erkan Kork'un savcılıkta verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.

İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu

GELİRİNİ 500 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI

Halk TV'de yer alan habere göre, mahkemede, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Erkan Kork, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesine "Bugün, vergisini ödemiş bir iş insanı olarak karşınızdayım. İsrail'in de sahip olduğu Bank Pozitif'in de yönetim kurulu olarak karşınızdayım" diyerek başlayan Kork devamında şunları kaydetti:

"BELGE BULUNAMADI"

"Flash Haber'i satın alarak, Türk örf ve adetlerine uygun olarak yayıncılık yapmaktayım. Bana sorulan tek bir belge ve bulgu yok. Uzun zamandır teknik ve fiziki takip altındayım. Ancak tek bir bilgi ve belge bulunmadı. Bazı operasyon çevreleri tarafından kamuoyunda linç edilmek üzere tarafımıza bu suçlamalarda bulunulmakta."

"9 OCAK'TA 'TEMİZ' RAPORU ALDIM"

Hakkındaki suçlamaların birçoğuna ilişkin İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığına işaret eden Erkan Kork "Çok yakında adaletin tecelli edeceğine eminim. Geçen sene Bank Pozitif'i ve Pay Fix'i satın aldık. Kripto paradan dolayı lisans aldık. 9 Ocak'ta Flash TV'yi alırken temiz raporu aldık. Üzerime atılı bu suçlar varken, tüm bu işlemleri yaparken neden bana 'temiz' raporu verildi" diye sordu.

Kork'un avukatlarından biri, müvekkilinin 2017'de Bylock soruşturması geçirdiğini, anılan dosyadan takipsizlik aldıklarını ifade etti. Kork'un bir diğer avukatı ise, müvekkilinin hayırsever biri olduğunu, deprem bölgesinde, valilikler eli ile okul yaptırdığını anlattı.

İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
Oyuncu Meltem Beydilli

OYUNCU MELTEM BEYDİLLİ DE GÖZALTINDA

Erkan Kork, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan ederken çalışanı Hülya Turan ise aylık 600 bin TL gelirinin olduğunu belirtti. Annesi Hülya Turan ile birlikte gözaltına alınan oyuncu Meltem Beydilli ise "Dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk yapıyorum" dedi. Beydilli, Kork'un şirketinde 6 ay kadar çalıştığını söyledi. Beydilli, Erkan Kork'tan kendisine gelen paralar için "Kendisi aile dostumuz olur. Küçüklüğümden beri bize maddi-manevi olarak destek olur" dedi. Beydilli, geçen yıl gösterime giren 'Hain' isimli sinema filminin yapımcılığını da Kork'un yaptığına işaret ederek, bu kişinin şirketi olan Fix 360'tan gelen para için ise 'oyunculuk ücreti' açıklaması yaptı.

İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu

Meltem Beydilli gibi annesi Hülya Turan

İstanbul\'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu

Erkan Kork, Operasyon, Flash Tv, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu - Son Dakika

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İstanbul’daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu İstanbul'daki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 23 Şirkete El Konuldu
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