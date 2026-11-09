İstanbul Fatih'te 5 araca sıçrayan minibüs yangını 6 aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Fatih'te 5 araca sıçrayan minibüs yangını 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Fatih\'te 5 araca sıçrayan minibüs yangını 6 aracı kullanılamaz hale getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Fatih\'te 5 araca sıçrayan minibüs yangını 6 aracı kullanılamaz hale getirdi
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te Gümrük Mahallesi Özgüven Sokak'ta saat 06.00 sıralarında park halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, çevredeki 5 araca daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde park halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 5 araca daha sıçradı. Araçlar alevlere teslim olurken, büyük paniğe neden olan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih ilçesi Gümrük Mahallesi Özgüven Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki bir servis minibüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler çevrede park halindeki 5 araca daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Seslere uyandık"

Çıkan yangında aracı hasar gören Ozan Kılıçarslan, yangının sabah saatlerinde yaşandığını belirterek, "Sabaha karşı bir araba alev alıyor. Biz de seslere uyanıp geldik. Benim arabam haricinde birkaç komşumuzun arabası da hasar gördü. Aracımızı şu an çekiciye alacağız. Benim bildiğim 5 ya da 6 araba olması lazım. Minibüs tarzında bir araçtan çıkmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İncelemeİstanbulOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
15:20
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo
Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
15:00
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:30
Kayyum atanan Tera Holding’e bir darbe daha Polisle kapıya dayandılar
Kayyum atanan Tera Holding'e bir darbe daha! Polisle kapıya dayandılar
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te 5 araca sıçrayan minibüs yangını 6 aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android