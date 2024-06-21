İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Bugün 40 kişi geldi - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Bugün 40 kişi geldi

İstanbul\'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Bugün 40 kişi geldi

İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde İbrahim Ciğer isimli bir vatandaş, başıboş bir köpek tarafından ısırıldı. Hastaneye başvuran Ciğer, kuduz aşısını yapan hemşirenin, "Bugün 80 kişi geldi, 30-40'ı Kuzguncuk'tan." sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililere çağrı yapan Ciğer, "Kuzguncuk gibi bir yerde 30-40 insanın aynı günde kuduz vakasıyla karşılaşması kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

21.06.2024 22:43
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İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk semti, kuduz şüphesiyle gündeme geldi. İbrahim Ciğer adlı bir vatandaş, semtte başıboş bir köpek tarafından ısırıldı. Kuduz aşısı yaptırmak için hastaneye giden Ciğer, gün içinde sadece Kuzguncuk'tan 30-40 kişinin kuduz şüphesiyle hastaneye başvurduğunu öğrendi.

İstanbul Kuzguncuk'ta başıboş köpekler çok sayıda kişiyi ısırdı. İbrahim Ciğer adlı bir vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzguncuk'ta bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını açıkladı.

"BUGÜN 80 KİŞİ GELDİ, 30-40'I KUZGUNCUK'TAN"

Kuduz aşısı yaptırmak için hastaneye giden Ciğer, kuduz aşısını yapan hemşirenin, "Bugün 80 kişi geldi, 30-40'ı Kuzguncuk'tan." sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililere çağrı yapan Ciğer, "Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde acilen önlemlerin alınması gerek. Kuzguncuk gibi bir yerde 30-40 insanın aynı günde kuduz vakasıyla karşılaşması kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

"DİŞ GEÇİRMELER, ETİ KOPARIP ATMALAR, CİDDİ YARALANMALAR VAR"

Paylaşımına Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı etiketleyen Ciğer, "Fotoğrafları gördüm. Aynı gün yaşanan olaylarda diş geçirmeler, eti koparıp atmalar, ciddi yaralanmalar var. Hepsine acı acı baktım ve kendi halime şükrettim. Daha fazla vaka olmasın. Harekete geçmelisiniz." dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Bugün 40 kişi geldi - Son Dakika

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