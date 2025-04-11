İstanbul\'un göbeğinde pes dedirten görüntü

Kadıköy'de otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etti. Sürücü ve diğer 3 kişi, camdan sarkarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Olay, 9 Nisan'da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.
Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti. Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
İşte o anlardan kareler;
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