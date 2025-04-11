İstanbul\'un göbeğinde pes dedirten görüntü

Kadıköy'de otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etti. Sürücü ve diğer 3 kişi, camdan sarkarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

DİREKSİYONU AYAĞIYLA KONTROL ETTİ

Olay, 9 Nisan'da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti. Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

İşte o anlardan kareler;