İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Hatay\'da DEAŞ Operasyonu: 5\'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bozdoğan-4' Operasyonları kapsamında İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirilen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü mensubu 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür ederek, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

19.02.2024 14:00
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da, 'Bozdoğan-4' Operasyonları' çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan, 'Firdevse Talip Olanlar' isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara 'infak' adı altına para topladıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerine teşekkür

Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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