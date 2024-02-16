İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 61 şüpheli yakalandı

İstanbul ve İzmir\'de düzenlenen operasyonda 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen 'KAFES-41' Operasyonu sonucu organize örgüt üyesi 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 37 ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

16.02.2024 08:21  Güncelleme: 08:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen "KAFES-41" Operasyonu sonucu organize örgüt üyesi 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in, İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen "Kafes-41" Operasyonu'nda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin; 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri, 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri, diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlarda 37 ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve 3 adet çelik yelek ele geçirildiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 61 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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