İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ\'a ilişkin tüm detaylar

Tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren ve hakkında tutuklama kararı verilen oyuncu Sevil Akdağ'ın kim olduğu, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak konusu oldu. Akdağ, fenomen dizi Yasak Elma'da canlandırdığı rolle biliniyordu.

19.04.2025 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Sevil Akdağ (32), İstanbul Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

Elif'in hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan oyuncu, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Öte yandan Sevil Akdağ'ın kim olduğu, hangi film ve dizilerde oynadığı merak konusu oldu.

3 Temmuz 1993'te Türkiye'nin Mardin ilinde doğan Sevil Akdağ birçok kısa filmde ve müzik klibinde oynadı. Lise mezunu olan Akdağ, küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyan ve birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Oyuncu kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer aldı.

Sevil Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunuyor.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

YASAK ELMA'DA ROL ALDI

Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol aldı. Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde oyunculuk yaptı. Akdağ ayrıca fenomen dizi Yasak Elma'daki rolüyle biliniyordu.

Sevil Akdağ'ın rol aldığı filmlerden biri de 'Çanakkale Geçilmez'di. Akdağ son olarak ise 2024 yapımı 'Paranoya' adlı sinema filminde rol aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kültür Sanat, Yasak Elma, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Akdağ, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mossi :
    sanıeım ennson bu olayıyla ünlenmiş gibi geldi bana 14 2 Yanıtla
  • Resul Bey:
    çok içmiş indirim sebebi, birkaç senede çıkar.. 8 3 Yanıtla
  • ozcan1974:
    yazık güzelliğine içerde çürüyecek bir anlık öfke 6 4 Yanıtla
  • Tufan:
    pıslik 9 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    musubeti ısmarlayan hesabı öder 1 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    çürüsün içerde 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:24:09. #7.11#
SON DAKİKA: İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement