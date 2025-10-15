İşte İETT kazasının en net görüntüsü - Son Dakika
İşte İETT kazasının en net görüntüsü

15.10.2025 17:55
İşte İETT kazasının en net görüntüsü
Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazanın araç içi görüntüsü çıktı. İETT şoförünün trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcuların beklediği durağa daldığı anlar kameraya yansıdı.

Çekmeköy'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcuların beklediği durağa girdi. Kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan şoför ile motosiklet sürücüsünün tartışması ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

İETT OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza, saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca ardından yolcularında beklediği Çamlık durağına girdi. Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'de yapılan yazılı açıklamada "Bugün saat 14:42'de Çekmeköy ilçesi Çamlık mahallesi Çamlık durağı mevkiinde Özulaş firmasına ait bir özel halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada ilk belirlemelere göre özel halk otobüsü şoförü ile beraber toplam 4 kişi yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Kurumumuz ve Emniyet birimlerince idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralıların durumu Kurumumuzca yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Şoför ile motosiklet sürücüsünün tartışması ve kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

17:55
