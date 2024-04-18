İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

Geniş Video İzle

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat ve komşu il Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma neden oldu. Büyük paniğe neden olan depremden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde bölge halkının büyük korku yaşadığı ve bazı binaların hasar aldığı kameraya yansıdı.

18.04.2024 20:01  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşanan yıkım ve panik kameraya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi.

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Merkez üssü Sulusaray olan deprem Tokat ve Yozgat'ta ufak çaplı yıkıma yol açtı. Bölgeden gelen görüntülerde bazı binaların hasar aldığı görüldü.

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler

İşte deprem bölgesinden ilk görüntüler:

İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Tokat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Yozgat
İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Yozgat
İşte Tokat\'taki 5,6\'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Sulusaray, Amasya, Samsun, Deprem, Yozgat, Tokat, AFAD, Doğal Afetler, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fayton Faytoncu: Gecmis olsun Allah yardimciniz olsun ! 45 1 Yanıtla
  • İlhan Güzel: geçmiş olsun Tokat ilimize biz Elbistan lı olarak iyi biliriz o korkuyu bu???? 34 0 Yanıtla
  • güven elibol: Depreme gerek yok üflesen yıkılacak kerpiç evler maalesef kırsal kesimlerimiz bu şekilde 24 0 Yanıtla
  • Feride Canlı: Ülkeye bak. 5.6 da yıkım oluyor. Yazık çok yazık 15 5 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Rabbim tüm felaketlerden korusun güzel ülkemizi?????????? 10 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: rabbin diyor ki sağlam yap okunan dualar işe yaramaz 1 0 Yanıtla

21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
20:17 Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement