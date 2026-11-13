İstinaf, görümcesini bıçaklayan kadına 11 yıl 10 ay 15 gün hapis verdi - Son Dakika
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İstinaf, görümcesini bıçaklayan kadına 11 yıl 10 ay 15 gün hapis verdi

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İstinaf, görümcesini bıçaklayan kadına 11 yıl 10 ay 15 gün hapis verdi
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İstinaf, görümcesini bıçaklayan kadına 11 yıl 10 ay 15 gün hapis verdi
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Samsun'da görümcesini bıçakla ağır yaralayan kadına ilk mahkeme 5 yıl 7 ay 15 gün hapis vermişti. İstinaf, eylemi kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs sayarak cezayı 11 yıl 10 ay 15 güne çıkardı; bıçaklanan kadın adalete teşekkür etti.

Samsun'da ağabeyinin eşini göğsünden, karnından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadına ilk mahkemece verilen 5 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, istinaf mahkemesinde 11 yıl 10 ay 15 güne çıkarıldı. Bıçakla ağır yaralanan kadın ise görümcesine verilen ceza arttırılınca adalete teşekkür etti.

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Prenses Fidan (33) ile olay tarihinde ağabeyinin eşi olan özel eğitim akademisi sahibi Burcu Temiz (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Prenses Fidan, yengesi Burcu Temiz'i göğsünden, karnından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Prenses Fidan, 20 Temmuz 2025 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fidan, cezaevine gönderildi.

Prenses Fidan hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 9 Temmuz 2026 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanığı "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemin bıçakla gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 3 yıl 4 ay 15 güne, mağdurun yaşamını tehlikeye sokması nedeniyle de bir kat artırılarak 6 yıl 9 aya çıkarıldı. Sanığın sabıkasız geçmişi ve duruşmadaki tutumu dikkate alınarak yapılan 1/6 oranındaki indirim sonucunda ceza 5 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı davada Burcu Temiz hakkında, Prenses Fidan'a yönelik basit yaralama suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, Temiz'in eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığına hükmetti.

Burcu Temiz'in avukatı Özkan Güreş, müvekkilinin yaralanmasının "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek karara itiraz etti ve istinaf başvurusunda bulundu. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinde bugün görülen duruşmada, Prenses Fidan'ın eylemi "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirildi. Sanık 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşma çıkışında açıklama yapan bıçaklanan Burcu Temiz, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden davanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadınlara adalete güvenmeleri çağrısında bulundu. Temiz, "Adalet er geç tecelli eder, dedikleri günün bugün makamındaydık. Şükürler olsun ki Rabb'ime, adalet yerini buldu. Buradan tüm kadınlarımıza sesleniyorum: Adalete inanın, güvenin. Ben inandım, güvendim. Sessiz kaldım. Bir akademisyen olarak, bir eğitici, bir öğretmen olarak sessizliğimi her zaman korudum ve bugün şükrettiğim bir gün. Rabb'im her doğrunun yanındadır. Doğru eğilir ama yıkılmaz. Buradan herkese, adalete teşekkür ediyorum. 1,5 yıl süren davam bugün hakkıyla, adaletiyle sonuçlandı. Şükürler olsun" diye konuştu.

Burcu Temiz'in avukatı Özkan Güreş ise ilk derece mahkemesinin verdiği karara itiraz ettiklerini ve istinaf mahkemesinin eylemi "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirdiğini belirtti. Avukat Güreş, "Olay zaten ilk baştan beri iddia ettiğimiz gibi kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüstü. İlk derece mahkemesi, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğuyla yaralama olarak değerlendirip 5 yıl 7 ay gibi bir ceza vermişti. Ancak biz bunu istinaf ettik. İstinaf sonucunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, adaletli bir şekilde eylemin kadına karşı öldürmeye teşebbüs olduğu yönünde bir karar verdi ve netice olarak 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eylem başından beri yaralama değil, öldürmeye teşebbüstü. Adalet yerini bulduğu için son derece memnunuz. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, adaletli bir şekilde eylemin kadına karşı öldürmeye teşebbüs olduğu yönünde bir karar verdi ve netice olarak 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eylem başından beri yaralama değil, öldürmeye teşebbüstü. Adalet yerini bulduğu için son derece memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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