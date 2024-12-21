İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı - Son Dakika
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İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

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İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebeğin babasının sosyal medyada yayılan görüntüleri isyan ettirdi. Yaptığı canlı yayınlarda, kızı için binlerce insanın duygularını kullanarak para toplayan İkbal bebeğin babasının gece kulübünde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

21.12.2024 19:07  Güncelleme: 19:22
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İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesi verirken babasının gece kulübünde eğlendiği ve adeta para saçtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

PARALARI GECE KULÜBÜNDE HARCADI

Görüntülerde vicdansız babanın toplanan paraları gece kulübünde eğlenerek harcadığı görüldü.

İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

ANNEDEN: SAVCILIĞA GİDEREK SORUŞTURMA BAŞLATTIM

İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi. Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını söyleyen Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" dedi.

İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
İsyan ettiren görüntü: SMA\'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı - Son Dakika

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