İsyan ettiren görüntü: SMA\'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı

3.Sayfa

İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesi verirken babasının gece kulübünde eğlendiği ve adeta para saçtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

PARALARI GECE KULÜBÜNDE HARCADI

Görüntülerde vicdansız babanın toplanan paraları gece kulübünde eğlenerek harcadığı görüldü.

ANNEDEN: SAVCILIĞA GİDEREK SORUŞTURMA BAŞLATTIM

İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi. Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını söyleyen Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" dedi.