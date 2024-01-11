İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu Görevden Alındı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale arasında geçen gerginliğin ardından Bezircilioğlu, İyi Parti Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Kararın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Bezircilioğlu, "İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala İl Yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizayn etme çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak benmerkezci yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

İYİ Parti İzmir'de teşkilatlar içinde yaşanan tartışma krizleri devam ediyor. Son olarak kamuoyunda Sinan Bezircilioğlu'nun görevden alınacağına yönelik iddialar bir süredir kulis bilgisi olarak dolaşırken, Bezircilioğlu, kendisi hakkında çıkan haberleri gerçek dışı olarak nitelendirmişti. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu arasındaki yaşanan gerilimin ardından İYİ Parti Genel Merkezi, Bezircilioğlu'nun görevden alınmasına karar verdi.

"Genel Başkanımız Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kaldı"

Görevden alınmasının ardından İyi Parti İzmir İl Başkanlığında, İl Yönetim Kurulu ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Sinan Bezircilioğlu, "İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, 11 Ocak itibarıyla görevden el çektirilmiştir. El çektirme kararında gerekçe belirtilmemiştir. Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza "İl sekreteri yoksa ben de yokum" diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde "ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim" diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir. Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Meral Akşener ile görüşmüş, "ya ben ya da il yönetimi" diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan adayının, İl Yönetim Kurulu'nu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığını aktaran Bezircilioğlu, "Ümit Özlale, adaylığı açıklandığı günden bugüne, il binasında alan tahsis edilmesine rağmen il binası dışında, seçim çalışmalarına İl Başkanı ve yönetimi hiçe sayarak bir kaç kişi ile sürdürmekteydi. Son olayda da Ümit Özlale, müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek, gerek partimizi gerekse Genel Başkanımız Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır. İyi Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, Genel Seçim Temayül Yoklaması'na katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir Milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala İl Yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizayn etme çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak benmerkezci yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır" cümlelerini aktardı.

"1 Nisan'dan sonra da buradayız"

Her zaman partisinin emrinde olacağını söyleyen Bezircilioğlu, "Seçim çalışmalarında "İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim" diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşamadığının göstergesidir. Bizler İyi Partimizin neferleriyiz ve her zaman da partimizin emrinde olacağız. Biz dün vardık, bugün varız, 1 Nisan'dan sonra da burada olacağız. Yapılan bu olay antidemokratik bir hamledir. Bu olayı Genel Merkeze yapmaya zorlayan Ümit Özlale'dir" diye konuştu.

"Müdahil olmam, arkadaşlarımızın kararıdır"

İlçe Başkanlarının da istifa edeceğine dair duyumlarının olduğu sorusuna yanıt veren Bezircilioğlu, "Herhangi bir şekilde müdahil olmam, olmak da istemem. Görevden alınan benim. Ben istifa edin ya da etmeyin demem. Arkadaşlarımızın kararıdır. Her şeyi gördükleri için aldıkları karara saygı duymaktan başka seçeneğimiz yoktur. Fakat neden görevden alındığımızın da bilinmesi lazım. Ben kimseye kırgın değilim, gayet rahatlamış bir haldeyim" ifadelerini kullandı. - İZMİR