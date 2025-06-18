İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada - Son Dakika
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İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada

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İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada
18.06.2025 11:49  Güncelleme: 11:54
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İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada
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İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede başından yaralanan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Arbede anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cumaovası İZBAN Istasyonu'nda meydana gelen olayda, tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü.

GÖĞSÜNE VE KAFASINA DARBE ALDI

Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu ile Güvenlik Görevlisi Arasında Arbede: 44 Yaşındaki Görevli Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu ile Güvenlik Görevlisi Arasında Arbede: 44 Yaşındaki Görevli Hayatını Kaybetti

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olaylar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde izban'da sigara içen ve sürekli kapıların kapanmasını engelleyen M.D.'nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan alsaç'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZBAN güvenlik çalışanının öldüğü arbede anı kamerada
İZBAN güvenlik çalışanının öldüğü arbede anı kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bayram ÖZSOY:
    bosalt sen daha cezaevlerini. korku iklimi yaratmaya calısıp sindirmeye calıstıgınızı biliyoruz. bunların hepsi bilincli ama kazanan namuslu insanlar olacak. ruhun sad olsun kardesim. 87 6 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Adam 44 yaşında ailesi vardı şimdi yok bir hırs kin kötülük adamı sebepsiz öldürdüler güvenlik adı üstünde uyaracak sende söndür sigarayı özür dile çokmu zor adamı vurup öldürüyorsunuz biz ne zaman insan olacağız yazık valla insanlığımıza yazık Allah rahmet eylesin 76 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Yine bir gözü dönmüş muptezel 71 0 Yanıtla
  • Bahri Fuat Özer:
    aynı traş aybı pislikler allahınızı severseniz bunları toplayın sokaklardan uyutun bu nedir ya 63 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    ceza evi ıslah evidir suçlu arıyorsan seksen sene din karşıtı bir yaşama zorlayanlardır ıslah olan ya süresi ile ya da af ile serbest kalabilir her serbest kalan suça tekrar bulaşmaz her kesin her an başına istemediği bir olay gelebilir bundan bile siyaset yaptığını sanıyor rte bu ülkede kırılmaz tabuları kırdı yasakları kaldırdı eli içkili devlet resepsiyonları son buldu dünyadan bi haber konuşuyor yazıyor 17 20 Yanıtla
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