İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada

Szka788304:

ceza evi ıslah evidir suçlu arıyorsan seksen sene din karşıtı bir yaşama zorlayanlardır ıslah olan ya süresi ile ya da af ile serbest kalabilir her serbest kalan suça tekrar bulaşmaz her kesin her an başına istemediği bir olay gelebilir bundan bile siyaset yaptığını sanıyor rte bu ülkede kırılmaz tabuları kırdı yasakları kaldırdı eli içkili devlet resepsiyonları son buldu dünyadan bi haber konuşuyor yazıyor