İzmir Açıklarında 104 Göçmen Karaya Çıkartıldı, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir Açıklarında 104 Göçmen Karaya Çıkartıldı, 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir Açıklarında 104 Göçmen Karaya Çıkartıldı, 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 27'si çocuk 104 göçmen karaya çıkartılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Dikili ve Seferihisar açıklarında gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 85 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Karaya çıkartılan göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

25.07.2024 01:31
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İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 27'si çocuk 104 göçmen karaya çıkartılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Temmuz saat 01.50'de, Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından tespit edilen hareketli özel tekneyi durdurdu. Ekipler, tekne içerisindeki 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Dikili ve Seferihisar açıklarında da çalışma yürüten ekipler, lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10'u çocuk 26 göçmen daha yakaladı.

Yunanistan unsurları itti, Sahil Güvenlik kurtardı

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, 23 Temmuz saat 03.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 19 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-41) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Açıklarında 104 Göçmen Karaya Çıkartıldı, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Açıklarında 104 Göçmen Karaya Çıkartıldı, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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