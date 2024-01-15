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İzmir'de 1 milyar doların üzerinde tarihi kara para aklama operasyonu 4 gümrük memuru da gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de 1 milyar doların üzerinde tarihi kara para aklama operasyonu 4 gümrük memuru da gözaltında

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

İzmir\'de 1 milyar doların üzerinde tarihi kara para aklama operasyonu 4 gümrük memuru da gözaltında
15.01.2024 - 19:42,
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İzmir'de 1 milyar doların üzerinde tarihi kara para aklama operasyonu

4 gümrük memuru da gözaltında

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı.

Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.

(İA-Mİ-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 1 milyar doların üzerinde tarihi kara para aklama operasyonu 4 gümrük memuru da gözaltında - Son Dakika


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