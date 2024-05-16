İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 11\'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla denizden yurt dışına çıkmaya çalışan 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

16.05.2024 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla denizden yurt dışına çıkmaya çalışan 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs saat 08.50'de, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 23.20'de, Çeşme ilçesi Çolak Burnu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kara üzerinde tespit edilen 10'u çocuk 19 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı.

Karaya çıkartılan 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göçmen, Çeşme, Çocuk, İzmir, Urla, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
08:08 Silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun sağlık durumu nasıl Yardımcısı Taraba’dan açıklama var Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
08:08 Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon 51 şüpheli yakalandı Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon! 51 şüpheli yakalandı
00:05 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement