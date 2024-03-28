İzmir\'de 26 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi

Uşak'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Milyon TL Değerinde Makaron Ele Geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyona yakın kaçak makaron ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol bulunurken, ayrı bir iş yerinde ise 102 bin 500 bandrolsüz kaçak makaron, sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, kompresör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tır sürücüsü gözaltına alınırken, iş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.