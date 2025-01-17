İzmir'de 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir\'de 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Karaburun ve Çeşme açıklarından 40 düzensiz göçmen, motor arızası sonrası kurtarıldı.

17.01.2025 09:52
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İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açıklara sürüklenen ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik botlar içerisinde bulunan 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 15 Ocak saat 02.15'te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından kurtarıldı. Aynı gün Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen de yine ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 40 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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