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İzmir'de Araç Kiralama Şirketi Sahtekarlığı: 16 Kişi Dolandırıldı - Son Dakika
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İzmir'de Araç Kiralama Şirketi Sahtekarlığı: 16 Kişi Dolandırıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandıran şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 20 şüpheli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilecek.

İzmir\'de Araç Kiralama Şirketi Sahtekarlığı: 16 Kişi Dolandırıldı
30.01.2024 - 09:52,
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Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini oluşturarak İzmir'de 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdılar. Olayla ilgili 37 kişi gözaltında alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından İzmir merkezli 9 ilde geçtiğimiz Cuma günü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 38 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltında alındı. 1 şüphelide daha sonra tespit edilerek yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 20 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 şüpheli Maltepe/ İstanbul Cezaevi tarafından, 1 şüpheli İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Ayrıca, olayla ilgili; Batman'dan 1, Diyarbakır'dan 1, Edirne'den 1, Iğdır'dan 1, Samsun'dan 2 ve Trabzon'dan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 29 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Araç Kiralama Şirketi Sahtekarlığı: 16 Kişi Dolandırıldı - Son Dakika


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