İzmir\'de bir büfeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir büfeye silahla ateş açıp 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Olay, 22 Mayıs'ta İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız bir otomobil ile büfe önündekilere tabancayla ateş açılırken, vücuduna mermi isabet eden Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö. (10) yaralandı. Bayraklı Şehir Hastanesine götürülen yaralılardan Hüseyin Akgün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Salihli jandarması yakaladı

Cinayet şüphelisi Ercan K.'nın (30) Salihli'de saklandığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Adala Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalayıp gözaltına aldı. "Kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. - MANİSA