İzmir'de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama

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İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşı, Milli Emlak'a ait gayrimenkulu uygun fiyata satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

24.07.2024 19:45
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İzmir'de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşı, Milli Emlak'a ait gayrimenkulu uygun fiyata satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 2024 yılı içerisinde bir vatandaşı, Milli Emlak'a ait Buca ilçesinde bulunan gayrimenkulu uygun fiyatla satacakları mizanseniyle 150 bin TL dolandırılan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T. isimli şüpheliler, Buca ve Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden; C.C. B.T ve İ.K. tutuklanırken, M.Ç. ile C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir\'de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama
Kaynak: İHA

İzmir, Buca, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin 150 bin lira dolandırıldığı olayda 3 tutuklama - Son Dakika
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