İzmir\'de Buca Onat Tüneli İnşaatı Faciası: Duvar Çöktü, Anne ve Bebek Kurtuldu

İzmir'de Buca Onat Tüneli inşaatı faciaya davetiye çıkardı: Bir evin duvarı çöktü, anne ve bebek ölümden döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen, Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli inşaatında, iddiaya göre, kazı çalışmaları sırasında yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde derin çatlaklar meydana gelmişti. Özellikle 2613 ve 2581 sokak kesişiminde bulunan binalarda derin çatlaklar ve zemindeki yarılmalar dikkat çekerken, mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade etmişti. Buca Onat Tüneli çalışmaları, Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde dün akşam adeta bir faciaya davetiye çıkardı. Yer altından ilerleyen kazı faaliyetleri nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerin duvarlarında ciddi çatlaklar oluşurken, akşam saatlerinde Ersen Kılıç (31) ve Fahriye Kübra Kılıç (28) çiftine ait evin bir duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı.

"Evin yıkılacağını ve hepimizin öleceğini sandım"

Olay sırasında 2 yaşındaki çocuğunu uyutmaya çalıştığını söyleyen anne Fahriye Kılıç, yıkılan duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kılıç, "Evin duvarları çatlıyor, sürekli sallanıyoruz. Risk altındayız. Benim küçük bir bebeğim var, küçük bir çocuğum var. Geceleri uyuyamıyoruz, korkuyoruz. Bir sene geçti, hiçbir değişiklik olmadı. Dün gece çok şiddetliydi. Çocuğumu ayağımda sallıyordum. Burası bizim yatak odamız. Birden duvar üzerimize çöktü. Ben o sırada odadaydım. Eşyalarımız kırıldı, odamız kullanılmaz hale geldi. Başka bir evimiz yok. Çok korktum. Depremden bile daha fazla korku yaşadım. Çünkü İzmir'de iki büyük deprem atlattık. Ama bu daha korkunçtu. O an, evin tamamen yıkılacağını ve hepimizin öleceğini sandım" dedi.

"Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin bir gün bu evde kalsın"

Çalışmalardan dolayı mağdur olan Fahriye Kübra Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da tepki gösterdi. Kılıç, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu çalışmaları sürdüren, ilk şikayetimde bile yanımda bulunmayan Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisini benim yerime koysun. Gelsin, bu evde benimle bir saat, bir gün kalsın. Herkese şikayetimi ilettim ama çalışmalar durmadı. Bana yardımcı olunmadı. Eşimin evinin parasını vermediler, bizi buradan çıkarmadılar. 'Kira desteği' deniyor. 5 aylık kira desteği verdiler. Peki, geri kalan sürede ben ne yapacağım? İki çocuğum var, eşim işsiz. Bana 5 ay destek verip sonra da 'ne yaparsan yap' diyorlar. İstersen çık, istersen öl. Bizi burada terk ettiler. Eşyalarımız kırıldı, maddi zararın yanı sıra can güvenliğimiz de tehdit altında. Yardım edilmiyor" diye konuştu.

Mahallede panik hakim

Yıkımın ardından mahalle sakinleri birçok evde benzer çatlaklar ve zemin oynamaları yaşandığını, büyük panik duyduklarını belirtti. - İZMİR