İzmir'de çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti - Son Dakika
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İzmir'de çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti

İzmir\'de çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kentin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

31.07.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
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İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sabahın ilk saatlerine kadar kentin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etti. Dün öğle saatlerinde Urla'da başlayan yangını kontrol altına alan ekipler, Bayındır'da Yeşilova Mahallesi'nde 500 dekar alana yayılan yangını da söndürdü. Ekipler bugün de Çeşme Germiyan, Urla Denizli ve Buca Mustafa Kemal mahallelerindeki yangın alanlarına sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli, sıcak havaların etkisiyle dün kentin dört bir yanında çıkan yangınları yoğun bir çalışmayla kontrol altına aldı. Dün öğle saatlerinde Urla Yağcılar'da başlayan ve Demircili Koyu'na doğru ilerleyen yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. İzmir İtfaiyesi'nin 5 itfaiye aracı ve 13 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ise iki gece görüşlü helikopter ile söndürme çalışması yaptığı Urla'da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bayındır'da 500 dekar alan yandı

İzmir İtfaiyesi ekipleri, Bayındır'da 113 ayrı parselde 500 dekar alanda çıkan yangını da kontrol altına aldı. Zeytin ağaçlarının yoğun olduğu bölgede alev ve kor saçan bölgeye dozer ile müdahale eden ekip, tehlikeli durumu bertaraf etti. Dün öğleden sonra Yeşilova Mahallesi'nde başlayan yangına 11 itfaiye aracı, 40 personel, 7 su tankeri ve 3 paletli kepçe ile müdahale edildi. Bir samanlık ve bir evin zarar gördüğü yangında itfaiye erleri, dumandan etkilenen iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

90 vaka

Dün İzmir İtfaiyesi Kemalpaşa, Bayraklı, Menemen ve Foça'daki yangınlara da müdahale ederek söndürmüştü. 6 orman yangınına 40 araç ve 120 personel gönderildi. Ayrıca araçtan iş yerine, trafodan eve toplam 90 yangın vakasına müdahale edildi.

Bugün ise ekipler, Urla Denizli Mahallesi Kocadere Caddesi sonunda başlayan yangına müdahale ediyor. Çeşme Germiyan Mahallesi'nde Şifre istikametine çıkışta makilik arazide başlayan yangın ile Buca Mustafa Kemal Mahallesi 254. Sokak üzerinde çevreyolunun kenarındaki otluk alanda devam eden yangın için de ekipler çalışmaya başladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti - Son Dakika

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