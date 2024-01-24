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İzmir'de dehşet: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı - Son Dakika
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İzmir'de dehşet: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladı, kadının olayı görüp yardım çığlığı atan 12 yaşındaki kızını ise bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

24.01.2024 - 15:10,
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İzmir'de dehşet: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladı, kadının olayı görüp yardım çığlığı atan 12 kaşındaki kızını ise bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M.(30), evin hanımı S. Ediz'i bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz'i de yaraladı.

Annenin durumu ağır

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir\'de dehşet: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de dehşet: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı - Son Dakika


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