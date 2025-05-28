İzmir\'de Dekoratif Beton Kemerin Çökmesi Sonucu Doktor Çift Hayatını Kaybetti

İzmir'de dekoratif beton kemerin yıkılarak üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 25 Mayıs günü İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Çocuk doktoru Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunun düzenlendiği etkinlik için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında yer alan dekoratif taş kemer devrildi. Ağır yaralanan çift, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri Ankara'ya getirilen çift için Gölbaşı'nda ilçesinde yer alan Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç çiftin cenazeleri namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. Cenazede Baltacı ailesi ile yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken, anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ANKARA