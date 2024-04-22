İzmir'de demir sopalarla darp olayında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de demir sopalarla darp olayında 6 şüpheli yakalandı

İzmir\'de demir sopalarla darp olayında 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi demir sopalarla öldürülesiye darp edildi. Olaya karışan 6 kişi polis tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

22.04.2024 23:08
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 kişinin demir sopalarla öldürülesiye darp edildiği olayda 6 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. (23), O.S. (23) ve M.Y. (22) adlı gençler, kafenin önünde oldukları esnada tanımadıkları 7 kişilik grubun demir sopalarla saldırısına uğradı. Saldırı anı kafede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, hastaneye sevk edilen gençlerden U.K.'nin aldığı darbelerle kafasından yaralandığı öğrenildi. Olaya karışan 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak üzerinde 21.04.2024 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 3 şahsın Bornova ilçesinde ikamet ettikleri ve gezmek amaçlı Bostanlı'ya geldikleri, daha sonra yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildikleri anlaşılmıştır. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, adı geçen şahıslar 22.04.2024 günü yakalanmıştır. Olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte adli tahkikata devam edilmektedir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de demir sopalarla darp olayında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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