 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de dolandırıcılar yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de dolandırıcılar yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan ve vatandaşları dolandırarak aldıkları paraları lüks mekanlarda harcayan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Dolandırıcıların aldığı otomobile ise el konuldu.

İzmir\'de dolandırıcılar yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 15:16,
Abone Ol

İzmir'de vatandaşları dolandırıp, aldıkları paraları lüks mekanlarda harcayan ve otomobil satın alan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp "kuyumcu soygunu oldu kimliğiniz olay yerinde bulundu siz şüpheli değilsiniz ama yardımcı olmanız gerekiyor" şeklinde N.Ö. isimli kişiye ait yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandıran şüphelileri yaptığı çalışmalar neticesinde tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; Ş.Ş, T.Ö, F.Ş ve M.K isimli 4 şüpheli yakalandı.

Dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda yiyip otomobil almışlar

Şüphelilerin, dolandırdıkları altınları lüks mekanlarda harcadıkları ve otomobil satın aldıkları tespit edildi. Dolandırıcıların aldığı otomobile ise el konuldu. Öte yandan F.Ş. ve M.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.Ş. ve T.Ö. isimli şüphelilerin ise tutuklandığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir, Dolandırıcılık, Güvenlik, İzmir, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de dolandırıcılar yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


14:52
Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02
Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Son Dakika
14:52 Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
13:30 Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de dolandırıcılar yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement