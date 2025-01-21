İzmir'de Drift Atan Sürücüye Cezaya Gitti - Son Dakika
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İzmir'de Drift Atan Sürücüye Cezaya Gitti

İzmir\'de Drift Atan Sürücüye Cezaya Gitti

Bayraklı'da drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi, belgesine 60 gün el konuldu.

21.01.2025 09:48
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda drift atarak hem yol kenarındaki anne ve çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanarak sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Olay, dün ilçeye bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere, göre lacivert renkli bir otomobilin sürücüsü, yolda drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Bu esnada yol kenarında yürüyen bir anne ve çocuk da endişe dolu anlar yaşadı.

Kimliği belirlendi

Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün K.M. olduğunu belirledi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesini ihlal ettiğinden 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken, şahsın sürücü belgesine ilgili madde hükmü gereği (drift atma) 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan trafik magandası K.M., 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Drift Atan Sürücüye Cezaya Gitti - Son Dakika

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