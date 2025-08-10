İzmir\'de Drift ve Müzik Parasından Cezalar

İzmir'in Bornova ilçesinde drift yapan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza yağarken, bir araç ise abartı egzoz kullanımı ve drift nedeniyle trafikten men edildi.

Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde otomobil tutkunlarının toplandığı boş bir alanda drift yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipleri gören sürücüler araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan 9 araca yüksek sesle müzik dinlemekten idari para cezası uygulanırken, 1 araç ise abartı egzoz kullanmak ve drift yapmak suçlarından trafikten men edildi. Öte yandan drift yapan otomobillerden biri kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu alana yöneldi. Aracın çarptığı vatandaş savrularak yere düştü. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İZMİR