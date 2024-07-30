İzmir\'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddialara göre, kiracısı Arzu A.'nın (49) yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına korku dolu anlar yaşattı.

"3 GÜN MÜHLET VERİYORUM"

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

POLİS HER YERDE EV SAHİBİNİ ARIYOR

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.