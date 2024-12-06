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İzmir'de Gasp Anı Kamerada

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İzmir'de bir vatandaşın cüzdanı gasp edilirken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli yakalandı.

06.12.2024 18:26
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İzmir'de sokak ortasında gasp anı kamerada

Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar, kıskıvrak yakalandılar

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sokak ortasında iş yerini kapatıp evine gitmek üzereyken arabasına yönelen bir vatandaşın elindeki para dolu çanta, 2 şüpheli tarafından gasbedilmek istendi. Vatandaşın direnmesi üzerine çantayı alamayan gaspçılar cüzdanı çalıp motosikletle kaçtı. Korku dolu anlar sokaktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay 1 Aralık günü Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4416 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kapatıp evine gitmek için aracına yönelen M.İ.S.'nin (22), yanına tanımadığı iki şüpheli şahıs geldi. Elindeki para dolu çantayı almak için hamle yapan saldırganlar ile M.İ.S. arasında boğuşma yaşandı. Vatandaşın direnmesi üzerine 2 saldırgan çantayı alamayınca M.İ.S.'nin cüzdanını alıp motosiklete bindiler ve kaçtılar.

O anlar kamerada

Yaşanan olay ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle sokağa gelen 2 kişi ile vatandaş arasında yaşanan boğuşma, gaspçıların çantayı almak için hamle yapması, vatandaşın direnmesi ve 2 şüphelinin geldikleri motosikletle kaçtıkları anlar yer aldı.

Takip başladı, polisten kaçamadı

Olayın ihbar edilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla, olayı gerçekleştiren Y.E.S. ve Y.B. isimli şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Y.E.S., 4 Aralık günü yapılan çalışmalar sonucu gasbedilen cüzdan ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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