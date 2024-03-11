Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İzmir Konak'ta20 yaşındaki genç kızın öldüğü, annesinin ise ağır yaralandığı bıçaklı saldırının görüntülerinde katil zanlısının anne-kıza yaklaşık 1 dakika boyunca bıçakla saldırdığı anlar vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

HİÇ TANIMADIĞI KADINLARA SALDIRDI

Saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında yaşanan olayda alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Alkan'ın cenazesi; baba Rıza Alkan, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla 9 Mart'ta, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde defnedilmiş, bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Y.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

1 DAKİKA BOYUNCA BIÇAKLADI

Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı yer alıyor.