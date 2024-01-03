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İzmir'de İkamet İzni Dolandırıcılığı Yapan Şebeke Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de İkamet İzni Dolandırıcılığı Yapan Şebeke Üyesi Yakalandı

Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Masoomeh Taheri, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen KAFES-28 Operasyonu kapsamında, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan Taheri, İzmir'de bir rezidansa yapılan şafak operasyonunda yakalandı.

İzmir\'de İkamet İzni Dolandırıcılığı Yapan Şebeke Üyesi Yakalandı
03.01.2024 - 14:27,
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Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Masoomeh Taheri, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen KAFES-28 Operasyonu kapsamında, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Masoomeh Taheri'nin (51) İzmir'de bulunduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan bir rezidansa gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Masoomeh Taheri, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu belirlenen Taheri, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de İkamet İzni Dolandırıcılığı Yapan Şebeke Üyesi Yakalandı - Son Dakika


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