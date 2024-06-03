İzmir'de Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

İzmir\'de Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bir apartmanın otoparkında bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

03.06.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde oturan ve dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun, bir apartmanın otoparkında cansız bedeni bulundu. Vücudunda morluklar bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay saat 14.30 sıralarında, Adatepe Mahallesi 25 sokakta bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında meydana geldi. Denizcilik Bölümü'nde okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak'tan dünden beri haber alamayan aile bireyleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaynak'ı kendi imkanlarıyla da arayan aile bireyleri, evlerinin 400 metre yakınındaki bir apartmanın kapalı otoparkında çocuğu yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun tabutuna sarıldı

Dünden beri kayıp olarak aradıkları oğullarının cansız bedenini bulan aile sakinleri, hayatını kaybeden Kaynak için gözyaşlarına boğuldu. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a götürülen oğlunun tabutuna sarılan annesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Vücudunda morluklar var

Öte yandan olay yerinde yapılan ilk incelemede, Hasan Hüseyin Kaynak'ın vücudunda morluklar olduğu, talihsiz gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Otopsi, İzmir, Buca, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement