İzmir'de orman yangını! 12 ev tahliye edildi - Son Dakika
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İzmir'de orman yangını! 12 ev tahliye edildi

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İzmir\'de orman yangını! 12 ev tahliye edildi
25.06.2025 16:44
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İzmir\'de orman yangını! 12 ev tahliye edildi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırarak Foça'ya ilerledi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi. Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi.

"YANGININ ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR"

Yangınla ilgili bölgede bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz" dedi.

HEM KARADAN HEM HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban ise, Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan müdahale etmektedir. Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet, jandarma, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm kurumlarımızın desteğiyle, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yangından etkilenen tüm İzmirli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İşte bölgeden kareler:

İzmir'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de orman yangını! 12 ev tahliye edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seko:
    artık elektrik telleri yeraltına alınmalı bu kaçıncı yangın elektrik kablo kaynaklı 0 0 Yanıtla
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