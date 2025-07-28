İzmir\'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın, saat 12.20 sırlarında Bornova ilçesi Gökdere Mahallesinde yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait, 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin alevlere hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi. - İZMİR