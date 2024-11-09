İzmir'de PKK/KCK Üyeleri Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK Üyeleri Tutuklandı

İzmir'de PKK/KCK soruşturmasında 3 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

09.11.2024 16:40
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İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, gözaltında bulunan DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Ege Bölge Sözcüsü A. K., EGE-TUHAYDER (Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) üyesi İ. A. ve İHD (İnsan Hakları Derneği) üyesi F. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz günlerde İzmir merkez ve Muğla Bodrum'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, İzmir'de örgütün talimatıyla gerçekleşen eylem/etkinliklere katılan, haklarında açık/gizli tanık beyanları bulunan, aralarında toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

3 kişi tutuklandı

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan DBP Ege Bölge Sözcüsü A. K., EGE-TUHAYDER üyesi İ. A. ve İHD üyesi F. A. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı R. K., DEM Parti Menemen İlçe Eşbaşkanı E. K., DEM Parti üyeleri A. C. ve R. E., İHD ve EGE-TUHAYDER üyeleri H. T. ile S. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de PKK/KCK Üyeleri Tutuklandı - Son Dakika

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