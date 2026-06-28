Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve yerel seçim öncesinde Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği ileri sürülen eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyası kapsamında alınan MASAK hesap hareketleri, ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, HTS kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, kolluk tutanakları, kamera kayıtları, müşteki müteahhitlerin beyanları, mali analiz raporu, imar dosyaları, müfettiş raporları, müştekinin savcılığa verdiği ses kayıtları ve kamera kayıtları dikkate alınarak bu operasyon için düğmeye basıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını örgütlü şekilde işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesine dayanan somut delillerin bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. ise emniyetteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve yerel seçim öncesinde Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği ileri sürülen eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Seferihisar Taşdibi mevkiinde kaçak yapı sahibi olduğu iddia edilen Ertan Korkmaz ise serbest bırakıldı. - İZMİR