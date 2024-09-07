İzmir\'de Silahlı Gasp Operasyonu: 2 Tutuklama

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İzmir'de silah zoru ile gaspa 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir oto galeride, silah zoru ile gasp ve yağma yapan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos günü Gaziemir ilçesinde bir oto galeride meydana geldi. E.U., F.K., B.G. ve E.S.'den oluşan 4 kişilik grup, B.Y. adlı vatandaşı Konak ilçesindeki bir pastaneden araca zorla bindirerek darbetti. Sonrasında ise kendilerine ait oto galeri içerisine getirerek silah zoru ile tehdit edip boş senetlere imza attırdı. Ardından B.Y.'yi tekrar darbederek alıkoyan grup, şikayetin ardından takibe alındı. Olay ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro, Teknik Büro, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül günü gerçekleşen operasyonda 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, Suça konu müştekiden zorla alınan cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda olmak üzere toplam 725 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.U. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.G. ve E.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.